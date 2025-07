Il credito della banca nei cruciverba: la soluzione è Fido

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il credito della banca' è 'Fido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIDO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Fido? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Fido.

Perché la soluzione è Fido? Il termine FIDO si riferisce a un sistema di sicurezza utilizzato dalle banche per l'autenticazione online, garantendo che solo il titolare possa accedere ai servizi digitali. Si tratta di un metodo che combina password e dispositivi di verifica, come token o app, per proteggere il credito e le operazioni finanziarie. In questo modo, si rafforza la sicurezza delle transazioni bancarie online.

Stai cercando la risposta alla definizione "Il credito della banca"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

D Domodossola

O Otranto

