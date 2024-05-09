Cortile spagnolo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cortile spagnolo' è 'Patio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATIO

Perchè la soluzione è Patio? Un patio spagnolo è uno spazio aperto all’interno di una casa, spesso decorato con piante e ceramiche colorate. È un luogo di relax e convivialità, dove si può godere del clima e della tranquillità, creando un’atmosfera accogliente e autentica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Cortile spagnolo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Patio

La definizione "Cortile spagnolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Patio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Cortile spagnolo

Cortile spagnolo Risposta: PATIO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

P Padova A Ancona T Torino I Imola O Otranto

La soluzione 'Patio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cortile spagnolo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.