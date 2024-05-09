Cortile spagnolo

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cortile spagnolo' è 'Patio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATIO

Perchè la soluzione è Patio? Un patio spagnolo è uno spazio aperto all’interno di una casa, spesso decorato con piante e ceramiche colorate. È un luogo di relax e convivialità, dove si può godere del clima e della tranquillità, creando un’atmosfera accogliente e autentica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Patio'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Cortile spagnolo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Patio

La definizione "Cortile spagnolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Patio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Cortile spagnolo
  • Risposta: PATIO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
T Torino
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Patio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cortile spagnolo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il cortile spagnolo Un cortile spagnolo Tipico cortile spagnolo Lo zio spagnolo Noto quotidiano spagnolo 

Altre definizioni collegate

Con cortile: Quella di Hitchcock dava sul cortile 

Con spagnolo: Andrés grande chitarrista spagnolo del 900 