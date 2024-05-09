Cortile spagnolo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cortile spagnolo' è 'Patio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PATIO
Perchè la soluzione è Patio? Un patio spagnolo è uno spazio aperto all’interno di una casa, spesso decorato con piante e ceramiche colorate. È un luogo di relax e convivialità, dove si può godere del clima e della tranquillità, creando un’atmosfera accogliente e autentica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Cortile spagnolo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Patio
La definizione "Cortile spagnolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Patio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cortile spagnolo
- Risposta: PATIO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Patio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cortile spagnolo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il cortile spagnolo Un cortile spagnolo Tipico cortile spagnolo Lo zio spagnolo Noto quotidiano spagnolo
Altre definizioni collegate
Con cortile: Quella di Hitchcock dava sul cortile
Con spagnolo: Andrés grande chitarrista spagnolo del 900