I cinesi la chiamano Guangzhou nei cruciverba: la soluzione è Canton
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I cinesi la chiamano Guangzhou' è 'Canton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CANTON
Vuoi sapere di più su Canton? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Canton.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccolo carnivoro: i Cinesi lo chiamano volpe di fuocoQuelli marini si chiamano otarieI Cinesi ne fanno spaghettiPietra lavorata dai CinesiLo chiamano avvoltoio delle Ande
Hai davanti la definizione "I cinesi la chiamano Guangzhou" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 6 lettere della soluzione Canton:
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.