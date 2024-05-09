I cinesi la chiamano Guangzhou nei cruciverba: la soluzione è Canton

Sara Verdi | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I cinesi la chiamano Guangzhou' è 'Canton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANTON

Vuoi sapere di più su Canton? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Canton.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccolo carnivoro: i Cinesi lo chiamano volpe di fuocoQuelli marini si chiamano otarieI Cinesi ne fanno spaghettiPietra lavorata dai CinesiLo chiamano avvoltoio delle Ande

Soluzione I cinesi la chiamano Guangzhou - Canton

Hai davanti la definizione "I cinesi la chiamano Guangzhou" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 6 lettere della soluzione Canton:
C Como
A Ancona
N Napoli
T Torino
O Otranto
N Napoli

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.