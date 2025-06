Che si origina all interno nei cruciverba: la soluzione è Endogeno

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Che si origina all interno' è 'Endogeno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENDOGENO

Curiosità e Significato di "Endogeno"

Hai risolto il cruciverba con Endogeno? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Endogeno.

Perché la soluzione è Endogeno? Il termine endogeno si riferisce a qualcosa che ha origine interna, ovvero che proviene da dentro un sistema o un organismo piuttosto che dall'esterno. Ad esempio, in economia, un fattore endogeno è influenzato da altre variabili all'interno di un modello economico. In biologia, si può parlare di processi endogeni quando i cambiamenti o le reazioni avvengono come risultato di meccanismi interni piuttosto che di influenze esterne.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Che si genera all internoIn biologia con origine internaSi può visitare all interno del Palazzo dei Musei di ModenaSi dice di cibo riempito al suo internoQuello del Corti si trova nell orecchio interno

Come si scrive la soluzione Endogeno

Hai trovato la definizione "Che si origina all interno" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

G Genova

E Empoli

N Napoli

O Otranto

