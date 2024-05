Che si genera all interno

Aggettivo

Curiosità su: La dopamina, o anche dopammina, è un neurotrasmettitore endogeno della famiglia delle catecolammine. All'interno del cervello questa feniletilammina funziona da neurotrasmettitore, tramite l'attivazione dei recettori dopaminergici specifici e subrecettori. La dopamina è prodotta in diverse aree del cervello, tra cui la substantia nigra e l'area tegmentale ventrale (ATV). Grandi quantità si trovano nei gangli della base, soprattutto nel telencefalo, nel nucleus accumbens, nel tubercolo olfattorio, nel nucleo centrale dell'amigdala, nell'eminenza mediana e in alcune zone della corteccia frontale. La dopamina è anche un "neuro ormone" rilasciato dall'ipotalamo. La sua principale funzione come ormone è quella di inibire il rilascio di prolattina da parte del lobo anteriore dell'ipofisi. A livello gastrointestinale il suo effetto principale è l'emesi. La "dopamina" può essere fornita come un farmaco che agisce sul sistema nervoso simpatico, dando effetti come aumento della frequenza cardiaca e pressione del sangue.

endogeno m sing

che viene generato o si sviluppa all'interno (geologia) che avviene nella crosta terrestre, situato in profondità (biologia) processo o sostanza che proviene dall'interno di un tessuto, organo o cellula.

Sillabazione

en | dò | ge | no

Pronuncia

IPA: /en'ddeno/

Etimologia / Derivazione

endo-, dentro + -geno, generato;

Contrari