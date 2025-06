Carlo famoso naturalista svedese nei cruciverba: la soluzione è Linneo

LINNEO

Curiosità e Significato di Linneo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Linneo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Linneo? Linneo, o Carl von Linné, è stato un celebre naturalista svedese del XVIII secolo, noto per aver creato il sistema di classificazione degli organismi viventi ancora oggi utilizzato. La sua opera ha rivoluzionato lo studio della biologia, permettendo di catalogare piante e animali in modo più ordinato e scientifico. Un punto di riferimento fondamentale per la scienza naturale moderna.

Come si scrive la soluzione Linneo

Hai davanti la definizione "Carlo famoso naturalista svedese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

N Napoli

N Napoli

E Empoli

O Otranto

