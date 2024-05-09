La blocca il freno

SOLUZIONE: RUOTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La blocca il freno" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La blocca il freno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ruota? La ruota è un elemento essenziale di molti veicoli, consentendo loro di muoversi facilmente e riducendo l'attrito con il suolo. Quando si verifica un problema con essa, come una perdita di pressione o un danno, il funzionamento del mezzo può essere compromesso. In situazioni di emergenza, può essere necessario bloccarla temporaneamente per evitare incidenti o per effettuare riparazioni. La sua corretta manutenzione è fondamentale per garantire sicurezza e efficienza durante il viaggio.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La blocca il freno" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La blocca il freno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ruota:

R Roma U Udine O Otranto T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La blocca il freno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

