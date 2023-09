Un imposizione che blocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un imposizione che blocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALT

Significato/Curiosita : Un imposizione che blocca

Capitale dell’impero serbo di dušan. durante la seconda guerra mondiale, su imposizione delle forze occupanti dell'asse, skopje venne annessa alla bulgaria,... Carol alt, all'anagrafe carol ann alt (new york, 1º dicembre 1960), è una supermodella, attrice e scrittrice statunitense. nasce a flushing, nel quartiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un imposizione che blocca : imposizione; blocca; Sopportata per imposizione ; Così è il collo di un imposizione ; Una imposizione che blocca; imposizione dispotica della propria autorità; Possono blocca re le città; Acciacco che blocca la testa; A volte blocca no i muscoli; Le blocca no gli ingorghi; Lo blocca una frana; Fa blocca re l azione del calciatore;

