Averlo in poppa significa procedere benissimo nei cruciverba: la soluzione è Vento

Home / Soluzioni Cruciverba / Averlo in poppa significa procedere benissimo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Averlo in poppa significa procedere benissimo' è 'Vento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENTO

Curiosità e Significato di "Vento"

Approfondisci la parola di 5 lettere Vento: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il termine vento indica un movimento d’aria. In nautica, un buon vento permette alla barca di avanzare rapidamente e senza fatica, da qui l’espressione averlo in poppa che significa procedere bene, con slancio, come sotto una buona brezza.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Necessarie come le cautele con cui è bene procedereFarla significa rubare quanto più possibileSi può averlo d oro o di pietraPrudenza nel procedereIl vocabolo il cui suono imita la cosa che significa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Vento

Se "Averlo in poppa significa procedere benissimo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E M I S O I N R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SEMINARIO" SEMINARIO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.