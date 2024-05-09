Vi si aprono le porte degli appartamenti

Sara Verdi | 1 nov 2024 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vi si aprono le porte degli appartamenti' è 'Pianerottolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIANEROTTOLO

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si aprono le porte degli appartamenti". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Vi si aprono le porte degli appartamenti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Pianerottolo

La definizione "Vi si aprono le porte degli appartamenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si aprono le porte degli appartamenti" conferma che la soluzione 'Pianerottolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Pianerottolo

P Padova
I Imola
A Ancona
N Napoli
E Empoli
R Roma
O Otranto
T Torino
T Torino
O Otranto
L Livorno
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si aprono le porte degli appartamenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pianerottolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.