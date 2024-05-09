Aggrovigliati o complicati

SOLUZIONE: INTRICATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aggrovigliati o complicati" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aggrovigliati o complicati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Intricati? Le cose che risultano difficili da comprendere o seguire spesso sono caratterizzate da un aspetto complesso e confuso. Quando un problema o un oggetto presenta molte sfaccettature e si intrecciano vari elementi, diventa difficile districarli facilmente. Questa condizione può riguardare situazioni, strutture o pensieri che sembrano un groviglio di fili intrecciati. La complessità di alcune circostanze richiede pazienza e attenzione per poterle affrontare adeguatamente. La capacità di decifrare ciò che appare complicato è fondamentale in molte circostanze quotidiane.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Aggrovigliati o complicati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aggrovigliati o complicati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Intricati:

I Imola N Napoli T Torino R Roma I Imola C Como A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aggrovigliati o complicati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

