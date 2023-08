Imbrogliati confusi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imbrogliati confusi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTRICATI

Efficacia. quando in un accesso d'ira uccide esme, capisce di essere stato imbrogliato e strangola il suo agente. lacroix e la sua squadra scoprono che ha preso... Infatti, non si occupa di tutti i casi d'omicidio, ma solo di quelli più intricati e, specialmente, di quelli seriali. difatti, per fermare un serial killer... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Imbrogliati confusi : imbrogliati; confusi; Circuiti, imbrogliati ; Ammassi confusi di fili; Incredibile confusi one di voci; Una confusi one figurata o acustica; Pasticcio confusi one; confusi one di gente e di voci;

