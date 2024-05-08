Lo è lo zio Tom di un celebre romanzo
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SOLUZIONE: SCHIAVO
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Perché la soluzione è Schiavo? Lo zio Tom di un celebre romanzo rappresenta un personaggio simbolo della schiavitù e delle ingiustizie sociali del suo tempo. La sua figura incarna la condizione di chi è sottoposto a un sistema oppressivo, privato della libertà e dei diritti fondamentali. La sua storia mette in evidenza le sofferenze di coloro che vivono in uno stato di schiavitù, evidenziando le ingiustizie di un sistema che li priva della dignità umana.
Lo è lo zio Tom di un celebre romanzo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Schiavo
Quando la definizione "Lo è lo zio Tom di un celebre romanzo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Schiavo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è lo zio Tom di un celebre romanzo
- Risposta: SCHIAVO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Schiavo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è lo zio Tom di un celebre romanzo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con celebre: Re Enrico V vi vinse una celebre battaglia della guerra dei Cent Anni
Con romanzo: Il titolo di un romanzo di R. Ludlum