Lo è lo zio Tom di un celebre romanzo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è lo zio Tom di un celebre romanzo' è 'Schiavo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCHIAVO

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Perché la soluzione è Schiavo? Lo zio Tom di un celebre romanzo rappresenta un personaggio simbolo della schiavitù e delle ingiustizie sociali del suo tempo. La sua figura incarna la condizione di chi è sottoposto a un sistema oppressivo, privato della libertà e dei diritti fondamentali. La sua storia mette in evidenza le sofferenze di coloro che vivono in uno stato di schiavitù, evidenziando le ingiustizie di un sistema che li priva della dignità umana.

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Lo è lo zio Tom di un celebre romanzo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Schiavo

Quando la definizione "Lo è lo zio Tom di un celebre romanzo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Schiavo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo è lo zio Tom di un celebre romanzo

Lo è lo zio Tom di un celebre romanzo Risposta: SCHIAVO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona C Como H Hotel I Imola A Ancona V Venezia O Otranto

La soluzione 'Schiavo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è lo zio Tom di un celebre romanzo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.