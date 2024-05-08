Solenni addobbi

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Solenni addobbi' è 'Paramenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARAMENTI

Perché la soluzione è Paramenti? I paramenti sono i tessuti e le stoffe usate per ornare e adornare le chiese durante le celebrazioni religiose. Questi materiali, spesso di colore e stoffa pregiata, sottolineano l'importanza degli eventi liturgici e creano un'atmosfera di rispetto e solennità. La scelta dei paramenti varia in base alle festività e ai periodi dell'anno, contribuendo a rafforzare il senso di sacralità e di tradizione. La cura nei dettagli dei paramenti è fondamentale per mantenere viva la tradizione religiosa.

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Solenni addobbi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Paramenti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Solenni addobbi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paramenti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Solenni addobbi
  • Risposta: PARAMENTI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: P________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
R Roma
A Ancona
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Paramenti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Solenni addobbi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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