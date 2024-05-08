Solenni addobbi
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Solenni addobbi' è 'Paramenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PARAMENTI
Perché la soluzione è Paramenti? I paramenti sono i tessuti e le stoffe usate per ornare e adornare le chiese durante le celebrazioni religiose. Questi materiali, spesso di colore e stoffa pregiata, sottolineano l'importanza degli eventi liturgici e creano un'atmosfera di rispetto e solennità. La scelta dei paramenti varia in base alle festività e ai periodi dell'anno, contribuendo a rafforzare il senso di sacralità e di tradizione. La cura nei dettagli dei paramenti è fondamentale per mantenere viva la tradizione religiosa.
Solenni addobbi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Paramenti
Questa pagina è dedicata alla definizione "Solenni addobbi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paramenti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Solenni addobbi
- Risposta: PARAMENTI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Paramenti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Solenni addobbi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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