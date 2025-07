Solenni mangiate nei cruciverba: la soluzione è Abbuffate

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Solenni mangiate' è 'Abbuffate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABBUFFATE

Curiosità e Significato di Abbuffate

Perché la soluzione è Abbuffate? Abbuffate indica mangiate abbondanti e sfrenate, spesso eccessive rispetto al bisogno reale. È un termine che richiama momenti di grande sazietà, magari dopo una lunga fame o in occasione di feste e occasioni conviviali. In sostanza, rappresenta un modo colorito per descrivere pasti generosi che riempiono e soddisfano completamente. Un termine che sottolinea l’aspetto più spensierato e abbondante del mangiare.

Come si scrive la soluzione Abbuffate

Se ti sei imbattuto nella definizione "Solenni mangiate", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

B Bologna

B Bologna

U Udine

F Firenze

F Firenze

A Ancona

T Torino

E Empoli

