Pigro accidioso

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pigro accidioso' è 'Indolente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDOLENTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pigro accidioso" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pigro accidioso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Indolente? L’indolente si caratterizza per un atteggiamento di apatia e mancanza di iniziativa, evidenziando una tendenza a evitare sforzi e impegni. Questa condizione si manifesta attraverso un comportamento poco energico e una propensione a procrastinare, preferendo il minimo sforzo possibile. La persona indolente mostra spesso una certa pigrizia mentale e fisica, influenzata da una volontà poco determinata nel portare a termine le proprie attività quotidiane. La sua incapacità di reagire con entusiasmo definisce chiaramente questa attitudine.

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Pigro accidioso nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Indolente

Per risolvere la definizione "Pigro accidioso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pigro accidioso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Indolente:

I Imola N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pigro accidioso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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