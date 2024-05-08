I pallini sulla cravatta

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I pallini sulla cravatta' è 'Pois'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POIS

Perché la soluzione è Pois? I piccoli segni rotondi che decorano alcune cravatte sono chiamati pois. Questi motivi, spesso ripetuti e distribuiti uniformemente, conferiscono eleganza e stile all'accessorio. La loro presenza può variare da semplici puntini a disegni più elaborati, ma mantenendo sempre la forma circolare. Sono molto usati nel mondo della moda per aggiungere un tocco di raffinatezza e originalità all'abbigliamento maschile e femminile. La scelta di una cravatta con pois dipende dal gusto personale e dall'occasione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I pallini sulla cravatta". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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I pallini sulla cravatta nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pois

La soluzione associata alla definizione "I pallini sulla cravatta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I pallini sulla cravatta" conferma che la soluzione 'Pois' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pois

P Padova O Otranto I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I pallini sulla cravatta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pois' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I pallini su cravatte e vestitiPunteggiano certe cravattePunteggiano i tessutiPuò averli una cravattaNasconde in parte la cravattaCravatta a farfalla fraPallini sui vestitiI pallini sulla stoffa