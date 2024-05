Significato della soluzione per: I pallini sulla stoffa

Maillot à pois) è la maglia che viene indossata dal leader di una delle classifiche accessorie di alcune corse a tappe di ciclismo su strada. Il design è identico, maglia bianca a pois rossi, per le prove organizzate dalla Amaury Sport Organisation (Parigi-Nizza, Tour de Picardie, Critérium International, Tour de l'Avenir) e anche per la Quatre Jours de Dunkerque, mentre nel Critérium du Dauphiné e nella Vuelta al País Vasco, questa maglia è a pois bianchi con sfondo rispettivamente azzurro e rosso. La più nota è quella del Tour de France, dove viene indossata dal leader della classifica scalatori. La maglia a pois (fr. Oltre al Tour de France, molte corse hanno scelto una maglia a pois per distinguere il primo della classifica della montagna.

Inglese: Locuzione nominale: Poisson's ratio m . (meccanica) modulo di Poisson. Sillabazione: Pois | son's - ra | tio.