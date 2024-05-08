Non più desideroso di bere

Home / Soluzioni Cruciverba / Non più desideroso di bere

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non più desideroso di bere' è 'Dissetato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISSETATO

Perché la soluzione è Dissetato? La parola dissetato si riferisce a uno stato in cui una persona ha soddisfatto il bisogno di bere, eliminando la sensazione di sete. Quando si è dissetati, si prova una sensazione di sollievo e comfort, poiché il corpo ha ricevuto l’idratazione necessaria. Questo termine indica quindi una condizione di soddisfazione delle esigenze di liquidi, permettendo di ristabilire l’equilibrio idrico. La sensazione di essere dissetati segue il consumo di acqua o di altre bevande.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non più desideroso di bere". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non più desideroso di bere nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Dissetato

La soluzione associata alla definizione "Non più desideroso di bere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non più desideroso di bere" conferma che la soluzione 'Dissetato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Dissetato

D Domodossola I Imola S Savona S Savona E Empoli T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non più desideroso di bere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dissetato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Trattorie in cui si va più per bere che per mangiareD acqua se ne possono bere anche più d uno al giornoÈ più che vincereLe vacanze più lungheNon fa star più nella pelle