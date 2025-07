Lo è la mentalità retrograda e conservatrice nei cruciverba: la soluzione è Codina

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è la mentalità retrograda e conservatrice

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è la mentalità retrograda e conservatrice' è 'Codina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CODINA

Curiosità e Significato di Codina

Vuoi sapere di più su Codina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Codina.

Perché la soluzione è Codina? Codina si riferisce a una mentalità arretrata e conservatrice, spesso resistente al cambiamento e poco aperta alle novità. È usato per descrivere atteggiamenti statici, rigidi e poco propensi all’innovazione, tipici di chi preferisce mantenere lo status quo. In un mondo in rapido movimento, evitare la codina significa abbracciare il progresso e la flessibilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è PaperinoLo desta ciò che manca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Codina

Non riesci a risolvere la definizione "Lo è la mentalità retrograda e conservatrice"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A G S N I K A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NAGASAKI" NAGASAKI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.