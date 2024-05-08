Il lago di Cleveland
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il lago di Cleveland' è 'Erie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ERIE
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Perché la soluzione è Erie? Il lago di Cleveland è uno dei grandi laghi che si affacciano sul Nord America, noto per le sue acque profonde e i paesaggi suggestivi. La sua presenza influenza il clima della zona e offre un ambiente ideale per attività ricreative e pesca. La sua vasta estensione e la ricca biodiversità lo rendono un punto di riferimento importante per la regione. La sua bellezza naturale continua ad attrarre visitatori da ogni parte.
Il lago di Cleveland nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Erie
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il lago di Cleveland
- Risposta: ERIE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: E___
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Erie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il lago di Cleveland". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Con cleveland: Bagna Cleveland