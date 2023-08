La sigla del nome e del cognome - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sigla del nome e del cognome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INIZIALI

Significato/Curiosita : La sigla del nome e del cognome

la sigla assume spesso le forme della firma, con l'apposizione delle iniziali del nome e cognome. in questo senso, la sigla è una firma abbreviata e infatti... Condizioni iniziali sono rappresentate dall'insieme dei valori assunti da tali variabili in un certo istante t0 di riferimento detto istante iniziale. tali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La sigla del nome e del cognome : sigla; nome; cognome; In trigonometria ha sigla cos; sigla di Asti; sigla delle zone a traffico limitato; La sigla del polietilene; La A della sigla RAF; Il nome dell Anselmi attrice del teatro siciliano; Il nome del ciclista Coppi; Fenome no di culto di personalità dello spettacolo; Soprannome tedesco dell ex calciatore Beckenbauer; Stadi iniziali di un fenome no; Così veniva storpiato il cognome di Ugo Fantozzi; Il cognome di un Bertrand e il nome di un Crowe; Il cognome del Guido pseudonimo di Sergio Bonelli; Il cognome dell idiomatico Tal; Il cognome di Clara l amica di Heidi;

