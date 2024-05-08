Hanno lame ricurve

SOLUZIONE: ASCE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno lame ricurve" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno lame ricurve". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Asce? Un attrezzo usato in agricoltura e nella costruzione, caratterizzato da una lama arcuata e affilata, permette di tagliare e modellare materiali come il legno e il terreno. La sua forma ricurva facilita il lavoro di scavo o di potatura, offrendo maggiore precisione e forza. Questo strumento, molto antico, ha accompagnato l'uomo nelle attività quotidiane, adattandosi a diverse esigenze. La sua presenza nelle mani di chi lavora permette di ottenere risultati efficaci e accurati.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Hanno lame ricurve" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno lame ricurve" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Asce:

A Ancona S Savona C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno lame ricurve" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

