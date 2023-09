Canta Sono solo parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canta Sono solo parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NOEMI

Significato/Curiosita : Canta sono solo parole

La donna cannone/canta canta è un singolo del cantautore italiano francesco de gregori, pubblicato nel 1983 come unico estratto dal mini-lp la donna cannone... noemi, pseudonimo di veronica scopelliti (roma, 25 gennaio 1982), è una cantante italiana. dopo diverse esperienze musicali, è divenuta nota nel 2009... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

