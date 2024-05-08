Congiunto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Congiunto' è 'Unito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNITO

Perché la soluzione è Unito? Unito si riferisce a qualcosa che è collegato o collegabile, creando un legame stabile tra le parti. Quando si parla di unito, si indica che gli elementi sono strettamente connessi o integrati, formando un insieme coerente. Questa condizione di unione può riguardare oggetti, concetti o persone, evidenziando un legame di compattezza e solidarietà. La parola trasmette quindi l’idea di un collegamento forte e duraturo, che garantisce continuità e stabilità tra le componenti coinvolte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Congiunto". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Congiunto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Unito

Questa pagina è dedicata alla definizione "Congiunto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Congiunto" conferma che la soluzione 'Unito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Unito

U Udine N Napoli I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Congiunto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Unito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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