La Soluzione ♚ Congiunto ma non parente La definizione e la soluzione di 5 lettere: Congiunto ma non parente. UNITO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Congiunto ma non parente: Il Regno Unito, ufficialmente Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in inglese United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; abbreviato in UK, /ju'ke/; sigla italiana RU), è uno Stato insulare dell'Europa occidentale con una popolazione di circa 68 milioni di abitanti. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda nacque con l'Atto di Unione del 1800, che univa il Regno di Gran Bretagna e il Regno d'Irlanda. Gran parte dell'Irlanda si separò poi nel 1922, costituendo lo Stato Libero d'Irlanda. Stato unitario, attualmente composto da quattro nazioni costitutive (chiamate Home Nations): Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda ... Aggettivo unito m sing che è stato messo insieme di colore o materiale unico pantaloni in tinta unita sostenuto da spirito di solidarietà quei due fratelli sono molto uniti Voce verbale unito participio passato maschile singolare di unire ha unito i due capi del filo Sillabazione u | nì | to Pronuncia IPA: //u'nito/ Etimologia / Derivazione participio passato di unire Citazione Sinonimi congiunto, unificato, fuso, mischiato, combinato; incluso, allegato

( per estensione ) (di ricchezze, forze, ecc.) associato, raccolto, radunato, aggruppato

associato, raccolto, radunato, aggruppato ( senso figurato ) (di persone) accomunato, legato, aggregato, congiunto

accomunato, legato, aggregato, congiunto (di luogo) collegato, avvicinato

collegato, avvicinato (di colore, tinta, ecc.) compatto, uniforme

compatto, uniforme solidale, compartecipe, inseparabile, integrato Contrari separato, diviso

Altre Definizioni con unito; congiunto; parente; Stupido sciocco; Un parente stretto ma acquisito; Una parente ascendente;

UNITO

La risposta verificata di 5 lettere per risolvere 'Congiunto ma non parente' è UNITO. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.