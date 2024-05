Verbo da scultori

Verbo

Curiosità su: Il Monumento nazionale del Monte Rushmore (in inglese Mount Rushmore National Memorial) è un complesso scultoreo nella roccia situato nel Dakota del Sud, sul massiccio montuoso delle Black Hills, formato da enormi blocchi granitici. Noto anche come Tukášila Šákpe in Lakota, o Six Grandfathers (letteralmente "I sei nonni"), fu lo scultore Gutzon Borglum a creare le premesse per la realizzazione del lavoro, supervisionando l'esecuzione del progetto dal 1927 al 1941 con l'aiuto di suo figlio, Lincoln Borglum. Seguendo i dettami di Borglum, le sculture, i cui volti raggiungono la dimensione di 18 m, raffigurano i volti dei presidenti George Washington (1732-1799), Thomas Jefferson (1743-1826), Theodore Roosevelt (1858-1919), Abraham Lincoln (1809-1865). La scelta sui quattro presidenti ricadde perché essi rappresentavano rispettivamente la nascita, la crescita, lo sviluppo e la stabilità della nazione. Il parco commemorativo copre un'area vasta 5,17 km² e la conformazione attuale della montagna raggiunge un'altitudine di 1.

scolpire (vai alla coniugazione)

lavorare un materiale (solitamente pietra) fino a dargli una figura La pietra è stata scolpita sin dall'antichità (arte) ricavare una figura da un materiale (solitamente pietra) Lo scultore ha scolpito una statua

Sillabazione

scol | pì | re

Pronuncia

IPA: /skol'pire/

Etimologia / Derivazione

dal latino sculpere

Sinonimi

scalpellare, sbalzare, incidere, intagliare, sbozzare

( per estensione ) raffigurare, ritrarre, effigiare

raffigurare, ritrarre, effigiare (senso figurato) (nella memoria) fissare, imprimere, impressionare

Contrari

lisciare, levigare, spianare

( per estensione ) cancellare, eliminare

cancellare, eliminare (senso figurato) (nella memoria) dimenticare

Parole derivate