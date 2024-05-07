Una pentola antica
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una pentola antica' è 'Olla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OLLA
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una pentola antica" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pentola antica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Perché la soluzione è Olla? L'olla è un recipiente tradizionale utilizzato sin dai tempi antichi per cucinare e conservare cibi. Di forma rotonda e con manici, è spesso realizzata in materiali come terracotta o metallo, adattandosi alle tecniche culinarie di varie culture. La sua storia risale a epoche in cui rappresentava uno strumento essenziale nelle cucine domestiche e nei mercati. Ancora oggi, l'olla simboleggia la tradizione e il calore di un gesto culinario autentico.
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una pentola antica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pentola antica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Olla:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pentola antica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
