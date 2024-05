La Soluzione ♚ Una nativa di Vientiane La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LAOTIANA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una nativa di Vientiane. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una nativa di vientiane: Lao di vientiane (wiang jan) lao di luang prabang lao nord-orientale (parlato nella provincia di xiangkhoang) lao centrale (parlato nelle province di khammouan... Il Laos (AFI: /'laos/; in lao , Pathet Lao), ufficialmente Repubblica Popolare Democratica del Laos (in lao , Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao), è uno Stato del sud-est asiatico che non ha sbocco sul mare. Confina a nord con la Cina, a est con il Vietnam, a sud con la Cambogia, a ovest con la Thailandia e a nord-ovest con la Birmania. È una repubblica socialista monopartitica, governata dal Partito Rivoluzionario del Popolo Lao. La capitale è Vientiane.

