La Musa della poesia amorosa - Cruciverba

La Musa della poesia amorosa.

Soluzione 5 lettere : ERATO

Significato/Curiosita : La musa della poesia amorosa

Mnemosine, è una delle muse, precisamente quella del canto corale e della poesia amorosa. viene raffigurata come una giovane, con una corona di mirti e di... Stai cercando altri significati, vedi erato (disambigua). nella mitologia greca èrato (in greco eat, in latino erato), figlia di zeus e di mnemosine, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

La musa della commedia; La musa con la lira; L aria in poesia ; Sono vicine in poesia ; poesia come la manzoniana Il cinque maggio; poesia malinconica; Violente onde in poesia ; Erato era quella della poesia amorosa ; Breve poesia amorosa ; Breve poesia satirica o amorosa ;

