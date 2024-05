scatoletta sonora

Sostantivo

Curiosità su: Il carillon, o scatola musicale/armonica o cassetta armonica, è uno strumento musicale automatico del XIX secolo che produce musica ponendo in vibrazione lamelle d'acciaio disposte a pettine, le cui punte sono adiacenti a un cilindro dotato di chiodi disposti in modo tale da preimpostare le linee melodiche. Lo strumento appartiene pertanto alla famiglia dei lamellofoni ovvero idiofoni a pizzico. Lo strumento è nato in Svizzera nel 1796. Alcuni carillon possiedono inoltre piccoli piatti o campanelli. I carillon sono in genere di dimensioni molto ridotte, ma alcuni esemplari raggiungono le misure di un grosso mobile. In un più moderno tipo di carillon ideato in Germania nel 1894 le note sono prodotte dal ruotare di un disco perforato.

carillon ( approfondimento) m

(forestierismo) strumento musicale automatico del diciannovesimo secolo, originario dell'Europa centrale, che produce musica facendo vibrare piccole lame d'acciaio disposte a pettine

