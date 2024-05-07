Il santo patrono degli italiani

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Il santo patrono degli italiani' è 'Francesco D Assisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANCESCO D ASSISI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il santo patrono degli italiani" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: FRANCESCO

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il santo patrono degli italiani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Francesco D Assisi? San Francesco d'Assisi è considerato il protettore e guida spirituale degli italiani, simbolo di pace e umiltà. La sua vita dedicata ai poveri e alla natura lo rende una figura venerata nel paese. La sua presenza ispira valori di solidarietà e rispetto, rappresentando un esempio di fede profonda. È un punto di riferimento per molti italiani che cercano ispirazione e speranza nella spiritualità.

Il santo patrono degli italiani nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Francesco D Assisi

La soluzione associata alla definizione "Il santo patrono degli italiani" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il santo patrono degli italiani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Francesco D Assisi:

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli C Como E Empoli S Savona C Como O Otranto D Domodossola A Ancona S Savona S Savona I Imola S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il santo patrono degli italiani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

