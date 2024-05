Lo si prende come digestivo

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: L'Amaro Montenegro è un amaro italiano prodotto per la prima volta nel 1885. La sua produzione avviene nello stabilimento di Zola Predosa, in provincia di Bologna, del Gruppo Montenegro S.r.l., titolare anche di altri marchi come Vecchia Romagna, Bonomelli, Cannamela, Buton, Rosso Antico, Polenta Valsugana, Olio Cuore, Tè Infrè.

amaro m sing

(gastronomia) che ha sapore poco delicato, né aspro né dolce che abbatte le speranze, deprime

Sostantivo

amaro ( approfondimento) m sing (pl.: amari)

bevanda aromatica utilizzata come aperitivo o digestivo

Sillabazione

a | mà | ro

Pronuncia

IPA: /a'maro/

Etimologia / Derivazione

dal latino amarus

Sinonimi

amarognolo, aspro

( senso figurato ) spiacevole, sgradevole, penoso, doloroso, acido, maligno, mordace

spiacevole, sgradevole, penoso, doloroso, acido, maligno, mordace (di discorso) benevolo

benevolo (bevanda) bitter, digestivo, aperitivo

bitter, digestivo, aperitivo (senso figurato) rancore, risentimento, astio, acredine, amarezza, accoramento

Contrari

dolce, dolciastro, zuccherino, zuccherato

(senso figurato) piacevole, lieto, benigno, bonario, benignità, bonarietà, benevolenza

Parole derivate

amaramente, extra amaro, amarognolo, amarogno

Alterati

(diminutivo) amaretto

Proverbi e modi di dire