Un pesce provvisto di ventose

Sostantivo

Curiosità su: Remora remora (Linnaeus, 1758) nota in italiano come remora comune o come remora degli squali in italiano è un pesce osseo marino della famiglia Echeneidae.

remora f sing (pl.: remore)

(letterario) indugio, ritardo senza remora (marina) zona di mare calma nella scia poppiera di una nave o nella scia laterale se la nave scarroccia

(zoologia) (ittiologia) pesce osseo dei mari tropicali munito, sul capo, di una ventosa con la quale si attacca a pesci più grossi, tartarughe o navi per lasciarsi trainare

Sillabazione

rè | mo | ra

Pronuncia

IPA: /'rmora/

Etimologia / Derivazione

( indugio ) dal latino remora ,

) dal latino , (pesce) perché si riteneva che questo pesce potesse rallentare il corso delle navi

Sinonimi

indugio, impedimento, ritardo, ostacolo, freno, intralcio

scrupolo, esitazione, imbarazzo, tentennamento, titubanza

Contrari

fretta, sollecitudine, premura, fretta

certezza, sicurezza, decisione

Iperonimi