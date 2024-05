Offrire una chiave di lettura

Verbo

Transitivo

Curiosità su: La Smorfia è il libro che viene usato per interpretare i sogni al fine di trarne suggerimenti su numeri vincenti da giocare al lotto. In ogni smorfia, un vocabolo, un evento, una persona o un oggetto è trasformato in uno o più numeri, attraverso una codifica anche abbastanza precisa che prevede un numero diverso a seconda del contesto: per esempio "giocare" fa 79, ma cambia se si gioca ai cavalli (81), al lotto (33), a calcio (50), a carte (17), a scacchi (22) e così via. La smorfia, in origine, apparteneva alla tradizione orale, e solo in seguito fu trascritta su carta. Vista l'origine popolare della smorfia, non sono poche le edizioni della smorfia che associano i numeri alle immagini, a beneficio degli analfabeti.

interpretare (vai alla coniugazione)

offrire una spiegazione a ciò che sia o appaia oscura attribuire un significato a qualcosa eseguire un brano musicale o recitare in un ruolo tradurre a voce (e spesso in contemporanea) da una lingua ad un'altra (per estensione) ampliare la comprensione di qualcosa già spiegato, rendere quindi palese qualcosa che potenzialmente racchiude appunto differenti significati interpretare secondo più livelli dare voce a

Sillabazione

in | ter | pre | tà | re

Pronuncia

IPA: /interpre'tare/

Etimologia / Derivazione

dal latino interpretari che deriva da interpres cioè "interprete"

Citazione

Sinonimi

capire, chiarire, intendere, spiegare

(di partitura) cantare, eseguire, suonare

cantare, eseguire, suonare (di testo teatrale) impersonare, mettere in scena rappresentare, recitare

impersonare, mettere in scena rappresentare, recitare (opera, scrittura) comprendere, commentare, definire, esprimere, esporre, annotare; tradurre, parafrasare, decifrare, volgarizzare, decodificare

comprendere, commentare, definire, esprimere, esporre, annotare; tradurre, parafrasare, decifrare, volgarizzare, decodificare giudicare, valutare

(desiderio, sentimento) intuire, indovinare, svelare

intuire, indovinare, svelare ( teatro ) , ( cinema ) incarnare

, incarnare (toscano) , (letterario) interpretare

Parole derivate