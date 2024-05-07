Negli ospedali ci sono quelle operatorie

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Negli ospedali ci sono quelle operatorie' è 'Sale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALE

Perché la soluzione è Sale? Nelle strutture sanitarie, tra le diverse aree dedicate alle procedure mediche, si trovano le sale in cui vengono effettuati interventi chirurgici. La parola SALE si riferisce a queste stanze specializzate, progettate per garantire condizioni igieniche e ambienti controllati, fondamentali per la sicurezza dei pazienti. La loro funzione principale è ospitare interventi che richiedono strumenti e tecniche specifiche, assicurando un contesto adeguato per trattamenti complessi. La presenza di sale chirurgiche è essenziale per il funzionamento degli ospedali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Negli ospedali ci sono quelle operatorie". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Negli ospedali ci sono quelle operatorie nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sale

Quando la definizione "Negli ospedali ci sono quelle operatorie" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Negli ospedali ci sono quelle operatorie" conferma che la soluzione 'Sale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Sale

S Savona A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Negli ospedali ci sono quelle operatorie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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