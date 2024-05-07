Locali spesso umidi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Locali spesso umidi' è 'Cantine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANTINE

Perché la soluzione è Cantine? Le cantine sono ambienti situati sotto le abitazioni o edifici, caratterizzati da un’umidità elevata che favorisce la conservazione di alimenti e bevande. Questi spazi sono spesso utilizzati per conservare vino, conserve o altri prodotti che richiedono condizioni di umidità stabile. La presenza di umidità permette di mantenere gli alimenti in buono stato più a lungo, proteggendoli dalla degradazione. Le cantine rappresentano quindi un esempio di locali spesso umidi, ideali per la conservazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Locali spesso umidi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Locali spesso umidi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cantine

In presenza della definizione "Locali spesso umidi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Locali spesso umidi" conferma che la soluzione 'Cantine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cantine

C Como A Ancona N Napoli T Torino I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Locali spesso umidi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cantine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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