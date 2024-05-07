Frantumati macinati

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Frantumati macinati' è 'Triti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRITI

Perché la soluzione è Triti? I triti sono sostanze ottenute mediante la frantumazione o la macinazione di materiali di diversa natura, come piante, minerali o altri elementi. Questo processo di riduzione in piccoli pezzi permette di ottenere una consistenza fine, facilitando l'uso in vari campi come l'industria alimentare, cosmetica o chimica. La caratteristica principale dei triti è proprio la loro origine da materiali frantumati o macinati, che ne determina le proprietà e le applicazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Frantumati macinati". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Frantumati macinati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Triti

Se la definizione "Frantumati macinati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Frantumati macinati" conferma che la soluzione 'Triti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Triti

T Torino R Roma I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Frantumati macinati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Triti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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