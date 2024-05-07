Figura retorica nei cruciverba: la soluzione è Metafora

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Figura retorica' è 'Metafora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

METAFORA

Altre soluzioni:

ASINDETO

Curiosità e Significato di Metafora

Approfondisci la parola di 8 lettere Metafora: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La figura retorica delle paraboleLa figura retorica che consiste nell omissione delle congiunzioniFigura retorica che nega il contrarioFigura retorica che per affermare una cosa nega il contrarioLa figura retorica che si usa dicendo il Poeta invece di Dante

Soluzione Figura retorica - Metafora

Come si scrive la soluzione Metafora

Hai davanti la definizione "Figura retorica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 8 lettere della soluzione Metafora:
M Milano
E Empoli
T Torino
A Ancona
F Firenze
O Otranto
R Roma
A Ancona

