Figura retorica nei cruciverba: la soluzione è Metafora
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Figura retorica' è 'Metafora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
METAFORA
Altre soluzioni:
ASINDETO
Curiosità e Significato di Metafora
Approfondisci la parola di 8 lettere Metafora: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: La figura retorica delle paraboleLa figura retorica che consiste nell omissione delle congiunzioniFigura retorica che nega il contrarioFigura retorica che per affermare una cosa nega il contrarioLa figura retorica che si usa dicendo il Poeta invece di Dante
Come si scrive la soluzione Metafora
Hai davanti la definizione "Figura retorica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 8 lettere della soluzione Metafora:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
O A N L B A
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.