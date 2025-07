Si dimena deambulando nei cruciverba: la soluzione è Anca

ANCA

Curiosità e Significato di Anca

Perché la soluzione è Anca? L'anca è l'articolazione che collega la coscia al busto, permettendo movimento e stabilità durante camminate e attività quotidiane. È una delle articolazioni più robuste e complesse del corpo umano, fondamentale per mantenere l'equilibrio e la mobilità. La sua salute è essenziale per vivere senza dolore e muoversi con libertà.

Come si scrive la soluzione Anca

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I U A L N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALUNNI" ALUNNI

