Degni di essere ossequiati

Aggettivo, forma flessa

onorabili m e f

plurale di onorabile

Sillabazione

o | no | rà | bi | li

Etimologia / Derivazione

vedi onorabile