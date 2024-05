Cosi è uno sguardo torvo

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: Dick Dastardly, o in italiano il Bieco Barone, è un personaggio comparso in diverse serie animate prodotte da William Hanna e Joseph Barbera. Fece la sua apparizione per la prima volta nel ruolo di cattivo tra i personaggi principali nella serie TV animata Wacky Races, dove rappresenta la parodia del personaggio malvagio. È caratterizzato da una iconografia tipica dello stereotipo del "cattivo": alto e magro, con ghigno malefico e baffi sottili, sempre vestito di abiti scuri.

bieco m sing





detto specialmente di sguardo che manifesta o fa trasparire una minaccia indefinita, delle cattive intenzioni, del malanimo oppure astio o rancore; torvo, truce, sinistro, malevolo, storto. sbieco, storto, come di chi guarda in tralice; obliquo, di traverso (letterario) (per estensione) (senso figurato) che esprime malvagità guàrdati da quel bieco individuo

Crescer più sempre l'appetito cieco / vede del re pagan, né sa che farsi. / Ben sa che vuol venire all'atto bieco , / ove i contrasti suoi tutti fien scarsi (Ariosto, Orlando Furioso, Capitolo XXIX)

Sillabazione

biè | co

Pronuncia

IPA: /'bjko/

Etimologia / Derivazione

dal latino obliquus "piegato, torto, obliquo", forse attraverso il latino volgare *oblaecus

Citazione

Sinonimi

accigliato, aggressivo, cattivo, cupo, irato, losco, malevolo, sinistro, torvo, turpe

( per estensione ) astioso, feroce, iroso, malvagio, minaccioso, ostile

astioso, feroce, iroso, malvagio, minaccioso, ostile obliquo, storto





Contrari

allegro, bonario, ilare,buono, mite, sereno

diritto





Parole derivate