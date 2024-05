La città spagnola più meridionale d Europa

Spagnolo

Sostantivo

Curiosità su: Testo in corsivo Tarifa è un comune spagnolo di 18 162 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Andalusia, noto per essere il comune più meridionale dell'intera Europa continentale. Le principali attività sono turismo, pesca e industria (conserve ittiche). Anche il porto ha particolare importanza. È conosciuta come la città del vento (caratteristico della zona: il levante) e come la città del surf.

tarifa

(diritto) (economia) onorario, parcella, tariffa