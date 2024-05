Centro turistico altoatesino

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Latino

Voce verbale

Curiosità su: Merano (IPA: /me'rano/, Meran [me'n] in tedesco, Maran [ma'ra] in ladino) è un comune italiano di 41 242 abitanti, capoluogo della comunità comprensoriale del Burgraviato, nella provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige.

adglomerande

vocativo maschile singolare del gerundivo (adglomerandus) di adglomero

Sillabazione

ad | glo | me | ran | de

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /ad.glo.me'ran.de/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /ad.glo.me'ran.de/

Etimologia / Derivazione

vedi adglomerandus, adglomero