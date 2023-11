Centro turistico nei pressi di Olbia

Vedi(disambigua).(afi: ['lbja] ascolta; terranoa in sardo, /terra'noa/; tarranoa in gallurese, /tarra'na/) è un comune italiano61 261...

Porto Rotondo (Poltu Rutundu in gallurese, Poltu Ridundu in sardo) è una frazione (Rudalza Porto Rotondo) del comune di Olbia. È una località che rappresenta una delle più importanti realtà del turismo sardo. Assieme a Porto Cervo, Porto Rotondo è famosa per essere frequentata, nel periodo estivo, dal jet set italiano ed internazionale.