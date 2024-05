La Soluzione ♚ Un auto giapponese La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NISSAN - SUBARU - TOYOTA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un auto giapponese. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un auto giapponese: Automobilistica giapponese. furono utilizzate leghe d'alluminio leggero per mantenere basso il peso totale. l'ammiraglia giapponese è stata la prima auto al mondo... Nissan Motor Co., Ltd. ( , Nissan Jidosha) kabushiki gaisha) (commercializzata anche come Nissan Motor Corporation e spesso abbreviata Nissan), è una casa automobilistica multinazionale giapponese con sede a Nishi-ku, Yokohama. L'azienda è presente sul mercato automobilistico con i marchi Nissan, Infiniti e Datsun. Conosciuta sul mercato italiano soprattutto per i suoi fuoristrada, per la citycar Micra e per il crossover Qashqai, è la seconda casa automobilistica giapponese più grande dopo la Toyota. Fa parte del gruppo Renault ed è presieduta da Jean-Dominique Senard. Dal 1999 Nissan fa parte della Renault-Nissan-Mitsubishi ...

