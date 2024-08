La Soluzione ♚ La Casa di auto giapponese con le Pleiadi nel logo La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SUBARU La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SUBARU

Curiosità su La casa di auto giapponese con le pleiadi nel logo: Subaru è nota per la produzione di automobili con carrozzerie di tipologie convenzionali ma dotate dal 1965 di motori boxer a cilindri contrapposti e dal 1972 di trazione integrale permanente su tutte le versioni, sfruttando un sistema brevettato internamente dalla casa, denominato Symmetrical AWD; tali caratteristiche sono presenti su tutti i modelli della casa ad eccezione di quelli base e, in genere, di quelli sviluppati in sinergia con altri costruttori. Subaru (in katakana: ), è una azienda automobilistica giapponese, sussidiaria della Fuji Heavy Industries (FHI).

