È allevato in fattoria

Sostantivo

Curiosità su: Il bestiame è l'insieme di animali domestici che producono cibo, fibre tessili o vengono utilizzati per il lavoro. Ne fanno parte, ad esempio, suini, bovini, ovini, equini e pollame. Il tipo di bestiame scelto dipende da vari fattori, cioè il clima, la richiesta da parte dei consumatori, il tipo di terreno, le tradizioni locali e gli animali nativi del posto. In genere viene allevato per il cibo o per profitto. L'allevamento degli animali è una parte importante dell'agricoltura moderna. Viene utilizzato da molte società poiché il passaggio da agricoltore ad allevatore unisce perfettamente i due mestieri.

bestiame ( approfondimento) m sing(pl.: bestiami)

(zootecnica) gruppo di bestie d'allevamento dobbiamo portare il bestiame ai pascoli il genere delle bestie d'allevamento oggi il bestiame rende meno di una volta

Sillabazione

be | stià | me

Pronuncia

IPA: /bes'tjame/

Etimologia / Derivazione

derivazione di bestia

Sinonimi

armento, branco, gregge, mandria,

Termini correlati