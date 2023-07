L area della fattoria in cui risiedono i maiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L area della fattoria in cui risiedono i maiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PORCILAIA

Significato/Curiosita : L area della fattoria in cui risiedono i maiali

Noire si trovano anche maiali selvatici e macachi. numerosissimi sono gli uccelli, sebbene anche in questo caso molte specie siano in pericolo. il gheppio... Savignano sul panaro da una famiglia di agricoltori. a 19 anni apre una porcilaia. nel 1963 apre con il fratello giuseppe una piccola macelleria, pietra... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : L area della fattoria in cui risiedono i maiali : area; della; fattoria; risiedono; maiali; area panoramica della Willis Tower Chicago ing; Popoloso comune dell area palermitana; Un area universitaria alla periferia di Milano; area italiana detta la locomotiva d Italia; La sua area si calcola p x raggio al quadrato; La Mandelli della moda in arte Krizia; Nome della razza canina del levriero russo rus; Area panoramica della Willis Tower Chicago ing; Lo Zygmunt teorico della società liquida; Le cime noti ortaggi della cucina italiana; La fattoria del cow boy; Grande fattoria nei Paesi anglosassoni; Spiazzo della fattoria sul quale si trebbiava; L animale della fattoria che grugnisce; Il cortile della fattoria ; Sono nati dove risiedono ; La città in cui risiedono più Cubani; Le Siciliane che risiedono nella Conca d Oro; risiedono nella regione di Venezia; risiedono tra i Piacentini e i Reggiani; Ambiente per maiali ; Gli animali come i maiali ; Spesso hanno la forma di maiali no; Ce li fanno sentire i maiali ; Il frugare a terra dei maiali ;

Cerca altre Definizioni