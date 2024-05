Alleati in affari

Sostantivo, forma flessa

soci m pl

plurale di socio

Sillabazione

sò | ci

Etimologia / Derivazione

vedi socio

Sinonimi

(di associazioni) associati, consociati, membri, iscritti, aderenti, tesserati, affiliati, comproprietari

associati, consociati, membri, iscritti, aderenti, tesserati, affiliati, comproprietari (di aziende) azionisti, comproprietari

azionisti, comproprietari amici, colleghi, compagni, gregari, alleati, camerati, commilitoni

( senso figurato ) spalle, corresponsabili, conniventi

spalle, corresponsabili, conniventi ( senso figurato ) ( scherzoso ) compagni, amici

compagni, amici (senso figurato) (spregiativo) complici, compari

Contrari